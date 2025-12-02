Cizre TSO Başkanı Yaldırım'dan Silopi Tekstil Kent'e ziyaret

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Silopi Tekstil Kent'e ziyarette bulundu.

Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Aydın Sansak ile Silopi Tekstil Kent'te faaliyet yürüten üretim tesislerini ziyaret etti.

Tekstil kentte yapılan yatırımların bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, tekstil sektörünün Şırnak ve çevresinde kalkınmanın önemli bir ayağı olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Sanayi ve ticaretin gelişmesi için bu tür yatırımların desteklenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.