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Cizre'de Amed Sportif kutlamasında yangın 3 iş yeri ve aracı sardı, itfaiye eri yaralandı

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Cizre'de Amed Sportif kutlamasında yangın 3 iş yeri ve aracı sardı, itfaiye eri yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 yenmesi sonrası havai fişekli kutlamada 3 iş yeri ve bir araçta yangın çıktı. Söndürme çalışmalarında yüzüne havai fişek isabet eden itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in galibiyetini kutlayan taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle 3 iş yeri ve bir araçta yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı.

Kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler, 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerlerinde ve araçta hasar oluştu.

Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı.

Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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