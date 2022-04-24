AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı iftarda buluştu

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'nun, ilçe teşkilatını ve sandık başkanlarını iftarda ağırladığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kentteki bir davet salonunda düzenlenen iftara Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin, Sakarya Milletvekili ve İl Koordinatörü Çiğdem Erdoğan Atabek'in, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan ile İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın yanı sıra çok sayıda parti üyesinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada iftardaki görüşlerine yer verilen Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, 2023 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, göreve geldikleri ilk günden beri her gün birçok vatandaşla buluştuklarını bildirdi.

2023 seçimlerinin önemine dikkati çeken Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"2023 seçimleri sadece bir seçim değil. 2023 seçimlerinin sadece Türkiye seçimi değil, Azerbaycan, Filistin, Kudüslü mazlumlar için Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri aslında bakıldığında İslam coğrafyası ile birlikte tüm dünya için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için Tepebaşı İlçe Teşkilatı olarak bugüne kadar gece gündüz nasıl çalıştıysak bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz. Bu salon, bu birliktelik, bu teşkilat Allah nasip ederse bundan önce olduğu gibi 92 mahallesi, 5 bin 500 sokağı, 831 ana kademe, kadın ve gençlik kolları sandık başkanları ve 37 bin üyesiyle bundan sonra da Tepebaşı bölgesinde ak davamızın yerini en üst sıraya taşıyacaktır."