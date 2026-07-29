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Çinli yetkili, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma hedefindeki altı öncelikli alanı açıkladı

Çinli yetkili, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma hedefindeki altı öncelikli alanı açıkladı
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Yang Te, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek amacıyla altı kilit alana odaklanacağını söyledi.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Yang Te, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek amacıyla altı kilit alana odaklanacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı programının son bölümünde konuşan Yang, 15. Beş Yıllık Plan döneminde halkın refahının artırılması, iç talebin genişletilmesi ve iç pazarın güçlendirilmesi için koordineli çabalar gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni büyüme dinamiklerinin teşvik edilmesi ve ekonomik yapının iyileştirilmesinin önemini vurgulayan Yang, "İnovasyonun olmadığı yüksek kaliteli kalkınma, kaynağı olmayan suya ve köksüz ağaca benzer" dedi.

Yang ayrıca, güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve ekonomik direncin artırılması gerektiğini belirterek, gıda, enerji ve kaynakların yanı sıra sanayi ve tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasının önemine de dikkat çekti.

Yang, diğer öncelikler arasında reformların derinleştirilmesi, dışa açılımın genişletilmesi, kentsel ve kırsal alanlar ile bölgeler arasında koordineli kalkınmanın teşvik edilmesi ve yeşil dönüşümün hızlandırılmasının yer aldığını söyledi.

Resmi verilere atıfta bulunan Yang, Çin ekonomisinin 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 oranında büyüdüğünü söyledi. Yıl sonu büyüme hedefi olarak yüzde 4,5 ile 5 aralığını belirleyen Çin'in, daha iyi sonuçlar elde etmek için de çaba göstereceğini ifade etti.

Yang, "Küresel dalgalanma ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Çin ekonomisi dikkat çekici bir direnç ve öngörülebilirlik sergiledi" dedi.

Kaynak: Xinhua
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