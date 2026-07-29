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Çinli uzmanlar: Tüketim, Çin'in ekonomik büyümesinin temel itici güçlerinden biri olmayı sürdürüyor

Çinli uzmanlar: Tüketim, Çin'in ekonomik büyümesinin temel itici güçlerinden biri olmayı sürdürüyor
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı programının son bölümünde, tüketimin Çin ekonomisinin büyümesindeki temel itici güçlerden biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı programının son bölümünde, tüketimin Çin ekonomisinin büyümesindeki temel itici güçlerden biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Çin Makroekonomik Araştırma Akademisi Başkanı Huang Hanquan, yılın ilk yarısında tüketim pazarının genel olarak istikrarını koruduğunu, hizmet tüketiminin hızlı bir büyüme sergilediğini, tüketim yapısının iyileşmeyi sürdürdüğünü ve bu alandaki yeni büyüme dinamiklerinin ivme kazandığını belirtti.

Huang, söz konusu dönemde nihai tüketim harcamalarının ekonomik büyümeye sermaye oluşumu ve net ihracattan daha fazla katkı sağlayarak ülkenin devasa pazarının dayanıklılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Wang Guanhua ise hanehalkı harcamalarında hizmetlere yönelişin daha belirgin hale geldiğini ve hizmet tüketimi harcamalarının payının istikrarlı şekilde arttığını söyledi.

Wang, hizmet perakende satışlarının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak mal perakende satışlarındaki artışın 4,2 yüzde puan üzerine çıktığını belirtti. Wang, turizm, danışmanlık ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra kültür, spor ve eğlence gibi hizmet alanlarının tamamının çift haneli büyümesini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Wang, "Duygu odaklı ve deneyime dayalı tüketim ivme kazanmaya devam ediyor. Seyahat ve turizm popülerliğini korurken, büyük konserler, canlı gösteriler ve spor etkinliklerinin biletleri kısa sürede tükeniyor. Bunlar, Çinli hanehalklarının hizmet tüketimi potansiyelinin istikrarlı biçimde açığa çıktığını gösteren somut örneklerdir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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