Çinli üst düzey yetkili, 7. Çin-Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu'na katıldı

MOSKOVA, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 7. Çin-Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu'nun açılış törenine katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Li, çarşamba gününden cumartesi gününe kadar Rusya'da temaslarda bulundu. Li, ziyareti kapsamında Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Birinci Yardımcısı İvan Melnikov ve Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin Rusya tarafının başkanlığını yürüten Boris Titov ile bir araya geldi.

Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin Çin tarafının başkanlığını yürüten Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliği altında, yeni dönemde iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının üst düzeyde gelişmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Li, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı eksiksiz uygulayarak ikili ilişkileri kalitenin daha yüksek, gelişimin daha hızlı ve başarıların daha fazla olduğu yeni bir seviyeye taşımak için Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti. Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin de Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması ile yakın temasları sürdürmeye ve paylaşımları güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) bu yıl başladığını hatırlatan Li, ülkenin yüksek kaliteli kalkınması sayesinde Çin'deki ticari faaliyetlerini genişletmek isteyen Rusya dahil tüm ülkelerden küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni fırsatlar bulacağını belirtti. Li, halklar arası etkileşimlerin temel platformu olmayı sürdürecek olan Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin iki tarafın küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin kalitesini ve etkinliğini artırmak için çalışacağını ifade etti. Li, komitenin ayrıca iki halk arasındaki dostluğu derinleştirerek iki ülkenin geleneksel dostluğunu yaşatmak için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Rus tarafı ise Xi ve Putin'in, Rusya-Çin ilişkilerini canlı siyasi, ekonomik ve halklar arası etkileşimlerle tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdığını belirtti. Rus tarafı, parlamentolar arası etkileşimi derinleştirmek, ikili tatbiki işbirliğini zenginleştirmek ve tüm sektörlerde karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini bir üst seviyeye taşımak için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Li, Rusya ziyareti kapsamında Moskova'daki Çin Komünist Partisi 6. Ulusal Kongresi'ne ev sahipliği yapan mekanı da ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua