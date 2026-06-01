Haberler

Çinli Şirket, Ürdün'de Sıhhi Tesisat Fabrikası Açtı

Çinli Şirket, Ürdün'de Sıhhi Tesisat Fabrikası Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli Jincheng Küresel Seramik Şirketi, Ürdün'ün güneyinde 80 milyon dolar yatırımla bir sıhhi tesisat fabrikası açtı. Ürdün Başbakanı ve bakanlar, fabrikanın ülke sanayisine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

AMMAN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çinli Jincheng Küresel Seramik Şirketi, Ürdün'ün güneyinde bir sıhhi tesisat fabrikası açtı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, pazar günü fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırımcılara gerekli desteği sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Porselen, elektrikli ev aletleri, paslanmaz çelik ürünler, aydınlatma ekipmanları, sıhhi tesisat ve karton ambalaj gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Çinli özel teşebbüs Jincheng Küresel Seramik Şirketi, fabrikaya 80 milyon ABD doları yatırım yaptı.

Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, açılışın ardından Xinhua'ya verdiği demeçte, yeni kurulan fabrikanın, Ürdün'ün ulusal sanayi altyapısını güçlendireceğini, imalat katma değerini artıracağını ve başkent dışındaki bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğini belirtti.

Jincheng Küresel Seramik Şirketi Müdürü Wu Jiangbo, yeni fabrikanın ürünlerinin komşu ülkelere ve hatta Avrupa pazarlarına ihraç edilmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı