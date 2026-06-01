Çinli Şirket, Ürdün'de Sıhhi Tesisat Fabrikası Açtı

AMMAN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çinli Jincheng Küresel Seramik Şirketi, Ürdün'ün güneyinde bir sıhhi tesisat fabrikası açtı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, pazar günü fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırımcılara gerekli desteği sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Porselen, elektrikli ev aletleri, paslanmaz çelik ürünler, aydınlatma ekipmanları, sıhhi tesisat ve karton ambalaj gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Çinli özel teşebbüs Jincheng Küresel Seramik Şirketi, fabrikaya 80 milyon ABD doları yatırım yaptı.

Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, açılışın ardından Xinhua'ya verdiği demeçte, yeni kurulan fabrikanın, Ürdün'ün ulusal sanayi altyapısını güçlendireceğini, imalat katma değerini artıracağını ve başkent dışındaki bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğini belirtti.

Jincheng Küresel Seramik Şirketi Müdürü Wu Jiangbo, yeni fabrikanın ürünlerinin komşu ülkelere ve hatta Avrupa pazarlarına ihraç edilmesini beklediklerini söyledi.

