Çinli Özel İşletmeler İnovasyonla Yükseliyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde konuşan uzmanlar ve girişimcilere göre Çinli özel işletmeler, birçok sektördeki güçlü inovasyon yeteneklerini kullanarak yüksek kaliteli gelişimlerini başlatmış durumda.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Özel Ekonomi Geliştirme Bürosu Başkan Vekili Liu Min, özel işletme ve girişimcilerin bilimsel ve teknolojik inovasyon ile endüstriyel inovasyonun entegrasyonunun teşvik edilmesine yönelik çabalarını artırdıklarını söyledi.

Liu, geleneksel sektörlerin üst düzey, akıllı ve yeşil kalkınma yolunda sürekli ilerlemekte olduklarını, yapay zeka, robotlar, ticari uzay çalışmaları ve biyomedikal gibi yükselen stratejik sektörlerde ve kültür sektöründe yenilikçi başarıların görülmeye başlandığını ve uygulama senaryolarının genişleyip pazarın büyüdüğünü belirtti.

Resmi verilere göre, 2025'in ilk çeyreğinde nispeten daha yüksek oranda özel işletmelerce gerçekleştirilen sanayi robotları üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26, servis robotları üretimiyse yüzde 20 artış gösterdi.

Çin Uluslararası Ekonomik Etkileşim Merkezi'nde Kıdemli Uzman Danışma Komitesi üyesi olan Zhu Min, "Özel ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyonda başı çekiyor" diyerek, elektrikli araçlar, lityum-iyon bataryalar ve fotovoltaik ürünleri özel işletmelerin öncü rol oynadığı sektörlere örnek gösterdi.

Otonom sürüş odaklı ürünler geliştiren WestWell'in Başkanı Tan Limin'se Çin'in yapay zekayla teknolojik ilerlemede özel işletmelerin rolüne yönelik büyük beklentileri olduğunu söyledi. Şirket olarak bilimsel ve teknolojik inovasyonda daha çok başarı elde etmeye kararlı olduklarını belirten Tan, teknolojik ilerlemenin faydalarının ülkenin her noktasına ulaşacağına ilişkin temennisini dile getirdi.