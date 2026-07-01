Venezuela'daki Çinli İşletmeler, Afet Bölgesine 115 Tondan Fazla Yardım Malzemesi Bağışladı

KARAKAS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da faaliyet gösteren Çinli işletmeler, depremden etkilenen ülkeye 115 tonun üzerinde yardım malzemesi bağışladı.

Venezuela'daki Çin Büyükelçiliği'nin ön verilerine göre, pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirilen bağışlar arasında gıda, içme suyu, temel ihtiyaç malzemeleri, inşaat ekipmanları, ilaç ve diğer tıbbi malzemeler yer alıyor.

Buna ek olarak, çarşamba gününden cuma gününe kadar 200 tonun üzerinde yardım malzemesi de Venezuela yetkililerinin belirlediği noktalara partiler halinde sevk edilecek. Venezuela'daki Çinli işletmeler, gelişmelere bağlı olarak daha fazla yardım malzemesi satın alıp bağışlamayı planlıyor.

Venezuela'da kısa süre önce meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından çok sayıda Çinli mühendislik şirketi, iş makinelerini, ekipmanlarını ve profesyonel ekiplerini afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla gönüllü olarak seferber etti.

En az 8 personelin görev yaptığı 2 vinç acil kurtarma çalışmalarına dahil edilirken, 2 ekskavatör, 10 konteyner ve 2 acil durum jeneratörü de afet bölgesinde kullanılmak üzere hazır durumda bekletiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce yapılan nakdi yardıma ek olarak, deprem sonrası yardım ve yeniden inşa çalışmaları için Venezuela'ya 100 milyon yuan (yaklaşık 14,67 milyon ABD doları) tutarında yardımda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua