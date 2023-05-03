Çinli Honor Firması Türkiye'de Yeni Cep Telefonunu Tanıttı

Çinli akıllı cihaz üreticisi Honor, Salı günü İstanbul'da düzenlenen bir törenle yeni cep telefonunu tanıttı.

Dayanıklılığıyla tanınan Honor X9a modeli, Honor X serisinin Türkiye'de görücüye çıkan ilk modeli olma özelliğini taşıyor.

175 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığındaki telefon, ilk haftada diğer telefon serilerinden yüzde 87 daha fazla satarak rekor kırdı.

Huawei'in alt markası olarak kurulan Honor, ağırlıklı olarak akıllı telefon, tablet bilgisayar ve giyilebilir teknolojiler gibi akıllı cihazlar geliştirip satıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)