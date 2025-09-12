Çınarlı Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 42 yıldır tarım arazilerini sulayan Çınarlı Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre "olağanüstü kuraklığın" görüldüğü bölgeler arasında bulunan Bursa'daki göletler ve su kaynakları da olumsuz etkilendi.

İlçeye bağlı kırsal Çınarlı, Mirzaoba, Kaymakoba ve Orhaniye mahallelerinde tarım arazilerinin sulanmasında yararlanılan Çınarlı Göleti'nin suyu metrelerce çekildi.

Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki azalan su nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, Çınarlı Göleti'nin, Mudanya ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanıldığını söyledi.

Tarım kenti Bursa'da birçok baraj ve sulama göletinin bulunduğunu belirten Dindar, Çınarlı Göleti'nin 42 yıldır kullanımda olduğunu dile getirdi.

Dindar tarımsal sulama, iklim değişikliği ve kuraklık gibi nedenlerle gölette çekilme olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Son yıllarda iklim krizinin etkisi, aşırı sıcaklık, kuraklık, buharlaşma ve göletten kontrolsüz su çekimi sulama için kullanılması, su bütçe dengesini bozduğu için su miktarının oldukça azalmasına sebep olmuş durumda. Suyun hiç kalmaması demek, hem tarımsal anlamda sulamanın riske girmesi hem de oradaki ekosistemin ve sulak alanın dengesinin bozulması anlamına geliyor. Burada su kalmayınca ya da sığ çok sığ bir su kalınca su artık bataklığa doğru dönüşmeye başlıyor, içerisinde oksijen olmadığı için balık ölümleri gerçekleşiyor. Gözle göremediğimiz diğer mikro canlılar, su canlıları da ölüyor ve oradaki ekosistem kuraklıkla birlikte maalesef artık geri dönülemez bir noktaya geliyor."

Marmara Bölgesi'nin son 10 yılda yüzde 10 kadar daha az yağış aldığını, kışların kurak ve kar yağışsız geçtiğini aktaran Dindar, "Kar yağmadığı zaman göletlerin bu tarz durumlarda giderek suyunun azalması gibi problemlere sebep oluyor." dedi.

"Önümüzdeki birkaç ay içinde gölete can suyu olabilecek bir yağış gözükmüyor"

Dindar, gölette ekosistemi korumak için önlem alınması gerektiğini dile getirerek "Şu anda Çınarlı Göleti maalesef bataklığa dönüşme noktasına gelmeyecek kadar bile suyu barındırmıyor ve balık ölümleri yüzünden de oradaki ekosistemde ciddi bir tehlike altında. Önümüzdeki dönemlerde anlamlı bir yağış yok. Bizim için önemli olan yağışlar aslında kışın kar yağışları olmuş olacak. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde gölete can suyu olabilecek bir yağış gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin de bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Dindar, "Su miktarı belli bir seviyenin altına indikten sonra oradaki ekosistemi ve su bütçesini korumak için göletten kaçak su çekimi yapılmaması lazım. Oradaki balıkların ve diğer canlıların bu sefer yaşamı da tehlikeye girmiş oluyor." diye konuştu.