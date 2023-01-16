Çin Yeni Yılı'nı Kutlamak İçin San Francisco'da Çiçek Pazarı Fuarı Düzenlendi

Çiçek Pazarı Fuarı, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Cumartesi günü ABD'nin San Francisco kentinde açıldı.

Çin mahallesinde düzenlenen iki günlük etkinlik genellikle Bahar Festivali'nden önceki hafta sonu yapılıyor ve tüm şehir için muhteşem bir etkinlik haline geliyor.

SES 1 (İngilizce): LONDON BREED, San Francisco Belediye Başkanı:

"Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için burada Çin mahallesinde olmak çok güzel ve biliyorsunuz yağmur çok zorlayıcı oldu, ancak hava iyi de olsa kötü de olsa bunun bizi Çin mahallesinde kutlama yapmaktan alıkoymasına izin vermedik. ve Tavşan Yılı'nı kutlarken bu yağmurun refah getireceğini umuyoruz. Bununla ilgili özellikleri kendimize hatırlatalım: nezaket ve merhamet. San Francisco'nun Çin Yeni Yılı'nda bu kadar çok ziyaretçi, bu kadar çok sevgi alması ve bu kadar çok heyecan olmasının bugünle ve 4 Şubat'ta gerçekleşecek olan Çin Yeni Yılı geçit töreniyle ilgisi var. Umarım hepiniz bize katılırsınız, çünkü bu muhteşem bir etkinlik. Hava iyi de olsa kötü de olsa burada olmak harika ve Çin Yeni Yılı'na tekrar hoş geldiniz. Yeni Yılınız kutlu olsun!"

Çiçek Pazarı Fuarı, bölge sakinlerinin ve turistlerin ev için taze çiçekler, meyveler, şekerlemeler ve yepyeni malzemeler satın alabileceği bir yer. Fuar ayrıca bölge sakinleri ve ziyaretçiler için Çin yaşamı, kültürü ve sanatından keyif alma fırsatı sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri San Francisco'dan bildiriyor.

(XHTV)