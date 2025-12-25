Haberler

Çin: Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Yüksek Kaliteli Gelişimi İçin Finansal Destek Sağlayacağız

Güncelleme:
Çin'deki sekiz hükümet departmanı, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun gelişimi için özel finansman önlemleri duyurdu. Duyuruda, 21 farklı destek önlemi ile finansman ve ödeme sistemlerinin güçlendirileceği belirtildi.

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'de sekiz ayrı hükümet departmanı, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun yüksek kaliteli gelişimi için finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Aralarında Çin Merkez Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da bulunduğu hükümet departmanlarının yayımladığı ortak belgede, finansman ve ödeme temel işlevlerine tam işlerlik kazandırmaya yönelik 21 özel destek önlemi önerildi.

Kuzeydeki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile güneydeki 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu birbirine bağlayan koridor, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ile koordinasyon içinde çalışıyor ve Çin'in koordinasyonlu bölgesel kalkınma stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Pilot uygulaması 2017'de başlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in iç bölgelerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ve dünyanın diğer bölgelerindeki pazarlara bağlayan stratejik bir güzergaha dönüştürmüş durumda.

Belgede, dijital finansal hizmet platformu kurma ve finansal dışa açılım ve işbirliği sistemini iyileştirmeye yönelik çalışma yürütüleceği belirtildi.

Bu önlemlerin, kara ve deniz yollarını birbirine bağlayan ve hem doğu hem de batı bölgelerini kapsayan yeni bir çok yönlü dışa açılım modelinin geliştirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
