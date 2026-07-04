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Çin, Enerji Tasarruflu Araçlar ve Bazı Yeni Enerjili Araçlara Uygulanan Vergi Avantajlarını İptal Edecek

Çin, Enerji Tasarruflu Araçlar ve Bazı Yeni Enerjili Araçlara Uygulanan Vergi Avantajlarını İptal Edecek
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Çin, enerji tasarruflu araçlara uygulanan vergi indirimini ve bazı yeni enerjili araçlara tanınan vergi muafiyetini 1 Ocak 2027'den itibaren kaldıracak. Tamamen elektrikli ticari araçlar, şarj edilebilir hibritler ve yakıt hücreli ticari araçlar bu kapsamda yer alıyor. Ancak tamamen elektrikli binek araçlar ve yakıt hücreli binek araçlar muafiyete devam edecek.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin, enerji tasarruflu araçlara uygulanan araç ve taşıt vergisini yarıya düşüren vergi indirimini ve bazı yeni enerjili araçlara tanınan vergi muafiyetini 1 Ocak 2027'den itibaren kaldıracak. Vergi muafiyeti kaldırılacak araçlar arasında tamamen elektrikli ticari araçlar, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar ve yakıt hücreli ticari araçlar da bulunuyor.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu araç türlerini daha önce edinmiş olan ve yeni edinecek olan tüm mükellefler 2027 yılından itibaren yıllık araç ve taşıt vergisi ödeyecek.

Öte yandan tamamen elektrikli binek araçlar ve yakıt hücreli binek araçlar bu düzenleme kapsamına girmiyor. Araç ve taşıt vergisi yasasında belirlenen vergilendirme dilimine girmeyen bu iki tür araç, vergiden muaf tutulmaya devam edecek.

Çin, 2012 yılından bu yana yeni enerjili araç sektörünün büyümesini desteklemek ve enerji tasarrufu ve emisyon azaltımını teşvik etmek amacıyla tercihli araç ve taşıt vergisi politikaları uyguluyordu. Ancak sektör son yıllarda hızla büyürken, vergi teşviklerinin vergi adaleti ve verginin düzenleyici işlevi açısından yarattığı sorunlar da giderek arttı.

Çin Otomotiv Strateji ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Liu Bin, söz konusu verginin araç sahipliği maliyeti içinde küçük bir paya sahip olduğunu ve sınırlı sayıdaki araç modelini etkilediğini belirterek, düzenlemenin genel etkisinin düşük olacağını ifade etti.

"Yıllar süren gelişimin ardından Çin'in yeni enerjili araç endüstrisi, genel nitelikli teşvik politikalarına bağımlılığı geride bırakarak piyasa odaklı ve özerk yeni bir büyüme aşamasına girdi" diyen Liu, söz konusu politika değişikliğinin, işletmeleri piyasada rekabet güçlerini artırarak yüksek kaliteli gelişme sağlama yönünde teşvik edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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