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Çin: Yapay Zeka Büyük Ülkelerin Tekelinde Olmadığı Gibi Cepheleşme Alanı da Olmamalı

Çin: Yapay Zeka Büyük Ülkelerin Tekelinde Olmadığı Gibi Cepheleşme Alanı da Olmamalı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yapay zekanın büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, bu alanın bir cepheleşme alanına dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Çin, temmuz ayında Şanghay'da düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yapay zekanın büyük ülkelerin tekelinde olmadığını belirterek, yapay zeka konusunun bir cepheleşme alanına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, yapay zeka konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mao, üretim ve yaşam biçimlerini derinden dönüştüren yapay zekanın, insanlığın hep birlikte yüzleşmesi gereken yeni bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Çin'in temmuz ayında Shanghai'da düzenlenecek 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mao, "Bu konferansı, tüm taraflarla derinlemesine etkileşim ve diyalogda bulunmak, küresel yapay zeka yönetişimini güçlendirmek ve yapay zekanın tüm insanlığın refahına hizmet etmesini teşvik etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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