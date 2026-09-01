Çin'den yabancılara temettü vergisi: Yüzde 20

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, 1 Eylül'den itibaren yabancı uyruklu kişilerin yabancı sermayeli işletmelerden elde ettikleri temettü ve ikramiyelere yüzde 20 oranında gelir vergisi uygulayacak.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nden salı günü yapılan ortak açıklamaya göre, yabancı yatırımları teşvik etmek ve Çin'in dışa açılım politikasını desteklemek amacıyla 1994 yılında uygulamaya konulan söz konusu vergi muafiyeti kaldırıldı. Kararın, tercihli vergi politikalarının sadeleştirilmesi ve birleşik ulusal pazarın oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında alındığı belirtildi.

Analistler, bu adımın vergi sisteminde adalet ve uygulama birliğinin korunmasına, birleşik ulusal pazarın oluşturulmasının teşvik edilmesine, vergi açıklarının kapatılmasına ve vergilendirmenin düzenleyici rolünden daha etkin şekilde yararlanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua