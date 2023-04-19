Çin Yabancı Yatırımlar İçin Negatif Listeyi Kısaltacak

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei, ülkenin üst düzey dışa açılımını teşvik etmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak yabancı yatırımlar için negatif listeyi uygun bir şekilde kısaltacağını söyledi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'ndaki Tesla giga fabrikasını gösteren hava fotoğrafı, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei, ülkenin üst düzey dışa açılımını teşvik etmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak yabancı yatırımlar için negatif listeyi uygun bir şekilde kısaltacağını söyledi.

Meng Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, listenin son birkaç yıldaki etkisini değerlendirmek ve yabancı yatırım yapan işletmelerin taleplerini öğrenmek için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Çin'in uzun vadeli ekonomik büyümesinin fırsatlar sunması nedeniyle ülkenin yabancı yatırımcılar için cazibesini koruduğunu belirten Meng, son aylarda artan doğrudan yabancı yatırım girişine ve küresel şirket yöneticilerinin Çin'e yaptıkları sık iş seyahatlerine atıfta bulundu.

Yabancı yatırımlardan yararlanmak için erkenden davranarak fazla hamle yapma sözü veren Meng, daha fazla yabancı yatırımı gelişmiş imalat, en ileri teknolojiler ve modern hizmetlerin yanı sıra ülkenin orta, batı ve kuzeydoğu bölgelerine kanalize edecek politikaların tam olarak uygulanacağını söyledi.

Büyük yabancı yatırım projelerine yönelik özel çalışma mekanizmalarından daha fazla yararlanılacağını ve kalkınma bölgelerinin yurtdışı yatırımcıları çekmek için daha iyi kullanılacağını belirten Meng, daha iyi hizmetlerin sağlanacağını da sözlerine ekledi.