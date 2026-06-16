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Çin: Dünya Genelindeki İşletmelere İnovasyona Elverişli Bir Ortam Sunuyoruz

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in sanayi sistemi ve politikalarının yabancı şirketler için inovasyon fırsatları sunduğunu belirtti. ABD'li firmalar arasında yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 80'i Çin'deki faaliyetlerinin küresel rekabet güçlerini artırmada önemli olduğunu düşünüyor.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in eksiksiz sanayi sistemi, geniş uygulama alanları, yüksek nitelikli insan kaynağı ve sürekli iyileşen politika ortamının dünya genelindeki şirketler için inovasyona elverişli bir zemin sunduğunu söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, kısa süre önce ABD'li firmaların katılımıyla düzenlenen bir anket hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anket sonuçlarına göre katılımcı firmaların yüzde 80'i küresel rekabet güçlerini artırmada Çin'deki faaliyetlerinin "çok önemli" veya "önemli" olduğunu düşünüyor.

Giderek daha fazla yabancı şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Çin'de yürütmeyi tercih ettiğini belirten Lin, bu şirketlerin Çin'deki üretim üslerini inovasyon merkezlerine dönüştürdüğünü ve Çin'in geniş pazarında uluslararası rekabet güçlerini artırdığını ifade etti.

Lin, "Çin, üst düzey dışa açılımı kararlılıkla ilerletmeyi sürdürecek ve ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlere daha fazla destek ve kolaylık sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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