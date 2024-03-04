Çin, Xinjiang'da Derin Sondaj Kuyusu Açtı

URUMQİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde kazılmakta olan süper derin sondaj kuyusunda Pazartesi günü saat 14.28 itibarıyla 10.000 metre derinlik aşılırken, daha derinlere inmeye devam ediliyor. Böylece Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir atılım gerçekleştirilmiş oldu.

Tarım Havzası'ndaki Taklamakan Çölü'nün iç bölgesinde yer alan "Shenditake 1" kuyusunun, sondaj tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması bekleniyor. Kuyu, Çin'in 10.000 metre derinliği aşacak şekilde tasarlanan ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşıyor.