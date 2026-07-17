Çin: WAICO sayesinde "Küresel Güney" ülkeleri, yapay zekanın gelişiminden eşit faydalanabilecek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, küresel düzeyli Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü (WAICO) sayesinde "Küresel Güney" ülkelerinin, yapay zekanın gelişiminden eşit şekilde faydalanabileceğini söyledi.

Şinhua ajansının haberine göre Bakan Vang, Çin'in Şanghay kentinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

İki bakan görüşmede, Şanghay'da dün 29 ülkenin katılımıyla kurulan küresel düzeyli Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü (WAICO) marjındaki işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Görüşmede Vang, Pakistan'ın WAICO'da bulunuşunun Pakistan ve halkının uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.

Çin'in, WAICO ile uluslararası uzlaşma, pratik işbirliği ve kapasite geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Vang, bu örgüt sayesinde "Küresel Güney" ülkelerinin, yapay zekanın gelişiminden eşit şekilde faydalanabileceğini kaydetti.

Görüşmede Dar da WAICO'nun kurulmasının Çin tarafından önerilen "harika bir girişim olduğunu", Pakistan'ın örgütün kurucu üyesi olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Dar, yapay zeka alanında Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

WAICO

Şanghay'da aralarında Rusya, Pakistan ve Endonezya'nın da yer aldığı 29 ülkenin katılımıyla kurulan WAICO, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefliyor.

WAICO'nun kuruluş anlaşmasının imza törenine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Merkezi Şanghay'da bulunacak WAICO'nun, BM Şartı'nın ilkelerini desteklemesi, ortak katkıya dayalı ve insan odaklı bir anlayışla faaliyet göstermesi öngörülüyor.