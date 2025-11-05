Haberler

Çin ve Uruguay, Stratejik Ortaklığı Güçlendirmek İçin Anlaşmalar İmzaladı

Çin ve Uruguay, Stratejik Ortaklığı Güçlendirmek İçin Anlaşmalar İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Uruguay ziyareti sırasında iki ülke arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı pekiştirme niyetlerini vurguladı. Ekonomi, ticaret, tarım ve yeni büyüme alanlarında işbirliği geliştirme hedefinde olduklarını belirtti.

MONTEVIDEO, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin ve Uruguay liderlerinin stratejik rehberliğinde iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, Çin-Uruguay kapsamlı stratejik ortaklığının anlamını sürekli şekilde zenginleştirmek ve dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük katkılarda bulunmak üzere Uruguay ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Uruguay ziyareti sırasında salı günü Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi ile bir araya geldi.

Ding, iki tarafın karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, iki tarafın hükümetleri, siyasi partileri, yasama organları ve yerel yönetimleri arasında dostane etkileşimleri teşvik etmeye, yönetişim deneyimleri konusundaki etkileşimi güçlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi sürdürmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ding, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde ekonomi, ticaret, finans, tarım, hayvancılık ve altyapı inşaatı gibi alanlarda tatbiki işbirliğini geliştirmeye devam edip işbirliğini güçlendirmenin ve bilgi, iletişim, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yeni büyüme alanlarının geliştirilmesini hızlandırmanın önemini vurguladı.

Ding, halklar arası ve kültürel etkileşimin derinleştirilmesi, karşılıklı anlayışı artırmak üzere eğitim, spor, düşünce kuruluşları, gençlik ve yerel konularda işbirliğinin genişletilmesi ve kamuoyu desteğinin temellerinin sağlamlaştırılması çağrısında bulundu.

Ding ayrıca çok taraflı işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uygulanmasının ilerletilmesinin ve hem çok taraflılığın hem de uluslararası eşitlik ve adaletin kararlılıkla korunmasının önemini vurguladı.

Orsi ise Uruguay halkının ve toplumun tüm kesimlerinin, Çin ile Kuşak ve Yol işbirliğinin daha da güçlendirilmesini ve Uruguay-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının yeni bir seviyeye taşınmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Xi'nin ortaya koyduğu ana kavram ve inisiyatifleri onayladıklarını ve memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Orsi, özgür ve açık bir uluslararası ticaret sistemini ve çok taraflılığı el üstünde tutmak üzere Çin ile iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ding ve Orsi, toplantının ardından iki ülke arasında ekonomik ve teknolojik işbirliği ve gümrük alanındaki işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.