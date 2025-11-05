Çin ve Uruguay, Stratejik Ortaklığı Güçlendirmek İçin Anlaşmalar İmzaladı

MONTEVIDEO, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin ve Uruguay liderlerinin stratejik rehberliğinde iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, Çin-Uruguay kapsamlı stratejik ortaklığının anlamını sürekli şekilde zenginleştirmek ve dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük katkılarda bulunmak üzere Uruguay ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Uruguay ziyareti sırasında salı günü Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi ile bir araya geldi.

Ding, iki tarafın karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, iki tarafın hükümetleri, siyasi partileri, yasama organları ve yerel yönetimleri arasında dostane etkileşimleri teşvik etmeye, yönetişim deneyimleri konusundaki etkileşimi güçlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi sürdürmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ding, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde ekonomi, ticaret, finans, tarım, hayvancılık ve altyapı inşaatı gibi alanlarda tatbiki işbirliğini geliştirmeye devam edip işbirliğini güçlendirmenin ve bilgi, iletişim, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yeni büyüme alanlarının geliştirilmesini hızlandırmanın önemini vurguladı.

Ding, halklar arası ve kültürel etkileşimin derinleştirilmesi, karşılıklı anlayışı artırmak üzere eğitim, spor, düşünce kuruluşları, gençlik ve yerel konularda işbirliğinin genişletilmesi ve kamuoyu desteğinin temellerinin sağlamlaştırılması çağrısında bulundu.

Ding ayrıca çok taraflı işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uygulanmasının ilerletilmesinin ve hem çok taraflılığın hem de uluslararası eşitlik ve adaletin kararlılıkla korunmasının önemini vurguladı.

Orsi ise Uruguay halkının ve toplumun tüm kesimlerinin, Çin ile Kuşak ve Yol işbirliğinin daha da güçlendirilmesini ve Uruguay-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının yeni bir seviyeye taşınmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Xi'nin ortaya koyduğu ana kavram ve inisiyatifleri onayladıklarını ve memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Orsi, özgür ve açık bir uluslararası ticaret sistemini ve çok taraflılığı el üstünde tutmak üzere Çin ile iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ding ve Orsi, toplantının ardından iki ülke arasında ekonomik ve teknolojik işbirliği ve gümrük alanındaki işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzalanmasına nezaret etti.