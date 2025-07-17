Çin ve Tacikistan İkili İlişkilerini Güçlendirmek İçin İşbirliği Yürütüyor

TİANJİN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkenin kuzeyindeki Tianjin'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede iki ülke liderlerinin yeni dönemde iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının geliştirilmesi için yol haritasını netleştirdiğini ve bu doğrultuda düzenlemeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Wang, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey temasların bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nin başarılı geçmesi için ortaklaşa çaba göstermek üzere Tacikistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Tacikistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediklerini kaydeden Wang, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ülkesinin uzun vadeli kalkınmasına yönelik planlarını desteklediklerini ve Tacikistan'ın içişlerine herhangi bir güç tarafından müdahale edilmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Wang, Çin ve Tacikistan'ın, hükümetler arası ekonomik ve ticari işbirliği planını etkin şekilde uygulaması, iki ülke arasındaki bağlantı imkanlarını artırması, yatırım, enerji, terörle mücadele ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmesi ve ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Muhriddin ise tarihi önemdeki Tianjin Zirvesi'nin başarılı olması için Çin'e tam destek verip, işbirliği yapacaklarını söyledi.

Muhriddin, iki ülke liderlerinin rehberliğinde ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ve ilişkilerdeki olumlu gelişme ivmesinin sürdüğünü ifade etti.

Muhriddin, ikili işbirliği mekanizmalarından tam olarak yararlanmak, partiler arası ve parlamentolar arası etkileşimleri artırmak, ekonomi ve ticaret yatırımı, bağlantı imkanları, tıp, bilişim teknolojilerinin yayılımı ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve böylece yeni dönemde Çin-Tacikistan kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.