Çin ve Suudi Arabistan, İşbirliğini Geliştirmek İçin Mutabık Kaldı

RİYAD, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Han ve Muhammed bin Selman, ikili ilişkiler ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Han, Suudi Arabistan'ın Çin'in kapsamlı stratejik ortağı olduğunu ve diplomasilerinde Suudi Arabistan'ı her zaman önemli bir konuma yerleştirdiklerini söyledi.

Han, iki ülke liderlerince varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri artırmak, temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerini desteklemek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek ve halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırmak üzere Suudi Arabistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Han, Suudi Arabistan ile çok taraflı konularda işbirliğini güçlendirmeye, Birleşmiş Milletler ve G20 gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonu artırmaya, küresel yönetişimi daha adil ve makul bir yönde ilerletmeye ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmeye de istekli olduklarını vurguladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise Han'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Muhammed bin Selman, Çin'in dünyanın önemli ülkelerinden olduğuna dikkat çekerek, Suudi Arabistan ve Çin'in iyi dost ve ortaklar olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin sağlam olduğunu ve tarihteki en üst düzeyine ulaştığını ifade eden Muhammed bin Selman, ülkesinin tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurguladı.

Suudi Arabistan-Çin işbirliğinin karşılıklı fayda temelinde yürütüldüğünü belirten Muhammed bin Selman, ortak kalkınmayı sağlamak üzere ekonomi ve ticaret, yatırım, yapay zeka, yenilenebilir enerji ve madencilik gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Bölgesel ve uluslararası konularda Çin ile benzer görüşleri paylaştıklarına işaret eden Muhammed bin Selman, Çin'in Suudi Arabistan ile İran arasındaki uzlaşıya yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını ve Filistin konusunda sergiledikleri adil tutuma da değer verdiklerini söyledi. Muhammed bin Selman, bölgesel barış ve istikrarın korunmasında Çin'in daha büyük rol oynamasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.