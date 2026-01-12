Çin Dışişleri Bakanı, Somalili Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü

DURBAN, Güney Afrika, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Somali ile ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma gibi alanlarda işbirliğini artıracaklarını, Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nı dostluk bağlarını güçlendirmeye yönelik fırsat olarak değerlendireceklerini ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı sağlamlaştırıp ilerleteceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan ve resmi ziyaret amacıyla Afrika'da bulunan Wang pazar günü Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Somalili mevkidaşından, Çinli liderlerin içten selamlarını Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Başbakan Hamza Abdi Barre'ye iletmesini isteyen Wang, Mahmud'un bu yıl 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Çin ve Somali'nin geleneksel dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Wang, Somali'ye yönelik dostluk politikasını kararlılıkla sürdürdüklerini ve iki ülkenin birbirine her daim saygı duyup destek verdiğini söyledi. Wang, Çin-Somali stratejik ortaklığının, geçici ve münferit olaylardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Somali'nin tek Çin ilkesine bağlılığını somut eylemlerle ortaya koymasını büyük takdirle karşıladıklarını belirten Wang, her zaman olduğu gibi Somali'nin ulusal egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü korumasına destek vereceklerini ve "Somaliland'in" Taiwan yetkilileriyle işbirliği yaparak ayrılık arayışına girmesine yönelik girişimlere karşı çıktıklarını vurguladı.

Wang her daim kararlılıkla gelişmekte olan ülkelerin yanında yer alıp, eşitlik ve adaleti el üstünde tutmak ve küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin haklarını savunma yönünde bir diplomasi izlediklerini belirtti.

Somali'nin bu ay içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenmesini desteklediklerini kaydeden Wang, uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu ortaklaşa yerine getirmek üzere Somali ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Somali'nin kalkınma ve refahı sağlayarak, Afrika Boynuzu'nu barış, kalkınma ve işbirliği bölgesi haline getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Abdisalam Ali ise Çin dışişleri bakanlarının her yıl ilk yurtdışı ziyaretlerini Afrika'ya düzenlemelerini büyük takdirle karşıladıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki geleneksel dostluğa dikkat çeken Abdisalam Ali, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Somali'nin kararlı stratejik tercihi olduğunu belirtti.

Abdisalam Ali, Somali'nin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma, tüm ayrılıkçılık ve terör eylemlerine karşı çıkma ve Somali'nin ulusal istikrar ve kalkınmasını sağlama konularında verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını kaydetti.

Abdisalam Ali, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını, Taiwan'ı Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ve Taiwan konusunu tamamen Çin'in iç meselesi olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatife çok büyük değer verdiklerini ifade eden Abdisalam Ali, Çin ile çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, Somali'nin barış ve kalkınmasını ilerletmeye, Afrika Boynuzu'nda kalıcı barışı teşvik etmeye ve birlikte insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye istekli olduklarını söyledi.