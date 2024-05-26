Çin ve Nepal Geleneksel Sınır Ticaret Noktalarını Yeniden Açtı

LHASA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Nepal geleneksel sınır ticaret noktalarını Cumartesi günü yeniden açarak ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde yeni bir adım attı.

Yeniden açılış töreni, Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde yer alan Xigaze kentinin Çin-Nepal sınırındaki Zhentang kasabasında gerçekleşti.

Zhentang ticaret noktasında 110 Çinli ve 47 Nepalli iş insanı günlük ihtiyaçlar, inşaat malzemeleri, yiyecek ve içecek, tarım ürünleri ve Nepal el sanatları dahil olmak üzere 50'den fazla çeşitte ürünü alıp satıyor.

Zhongba, Saga, Gyirong ve Nyalam gibi ilçelerdeki diğer geleneksel alanlarda da ticari faaliyetler yeniden başladı.

Hindistan, Nepal ve Butan'a sınırı olan ve beş ticari kara limanına ev sahipliği yapan Xigaze, Çin'in Güney Asya'ya açılan kapılarından biri.

Belediye Ticaret Bürosu Müdürü Feng Xuecheng, geleneksel sınır ticaretinin uzun zamandır sınır sakinlerinin geçim kaynaklarını desteklediğini ve sınır bölgelerinin kalkınması ile refahını teşvik etmede önemli rol oynadığını söyledi.

Feng, "Sınır ticareti altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi ve Çin ile Nepal arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimi daha da ilerletmeyi planlıyoruz" dedi.

Xizang, geçen yıl 175 ülke ve bölgeyle ticaret yaptı. Bölge merkezi Lhasa'daki gümrük bürosuna göre Xizang'ın en büyük ticaret ortağı Nepal ile ithalat ve ihracatı, önceki yıla göre yüzde 77,2 artışla yaklaşık 2,77 milyar yuana (yaklaşık 389,5 milyon ABD doları) ulaştı.