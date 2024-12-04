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Çin ve Nepal Arasındaki Stratejik İşbirliği Gelişiyor

Çin ve Nepal Arasındaki Stratejik İşbirliği Gelişiyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli ile görüşerek iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını ilerletme sözü verdi. Xi, geleneksel dostlukların pekiştirilmesi ve ekonomik kalkınma için işbirliklerine devam edeceklerini belirtti.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli ile görüştü. Xi salı günü gerçekleşen görüşmede Nepal ile stratejik işbirliği ortaklığını ilerletme sözü verdi.

Oli'nin iki taraf arasındaki dostluğu geliştirme konusunda uzun süredir sergilediği kararlılığı takdir ettiğini ifade eden Xi, aynı dağ ve nehirlerin birbirine bağladığı Çin ve Nepal'in iyi komşular, iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki yılın diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Nepal'i komşuluk diplomasisinde önemli bir konuma yerleştirdiklerini ifade etti. Xi, geleneksel dostluklarını pekiştirmek, kalkınma ve refah için sonsuz dostlukla ön plana çıkan Çin-Nepal stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmek üzere Nepal ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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