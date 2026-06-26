Çinli Yenilebilir Enerji Şirketi Sany, Mısır'ın İlk Rüzgar Türbini Üretim Tesisini Kuracak

KAHİRE, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Mısır, Çinli SANY Yenilenebilir Enerji Şirketi tarafından Mısır'ın ilk rüzgar türbini üretim tesisinin kurulması ve Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde 2.000 megavatlık bir rüzgar enerjisi projesinin geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mısır kabinesinden yapılan açıklamaya göre Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli çarşamba günü gerçekleştirilen imza törenine nezaret etti.

Açıklamada, mutabakat zaptı kapsamında Mısır pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve üretim fazlasının ihracına olanak sağlayacak rüzgar enerjisi ekipmanlarının üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Anlaşmanın aynı zamanda Mısır'ın yenilenebilir enerji teknolojilerini yerelleştirme, temiz enerji projelerinde yerli katkı payını artırma ve güneş ve rüzgar enerjisi projelerini yerel para birimiyle hayata geçirme çabalarını desteklemesinin de beklendiği ifade edildi.

İmza törenine katılan Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat, nihai sözleşmelerin imzalanmasının ardından en geç 23 ay içinde 2.000 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi projesinin Mısır lirası cinsinden hayata geçirileceğini ve ulusal elektrik şebekesine bağlanacağını söyledi.

Açıklamaya göre, söz konusu proje, Mısır'ın enerji bileşenlerinde yenilenebilir enerjinin payını önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 45'e çıkarmayı hedefleyen ulusal enerji stratejisi çerçevesinde yürütülüyor.

Kaynak: Xinhua