Çin ve Kuzey İrlanda Yeni Enerji Alanındaki İşbirliğini Artıracak

BELFAST, 29 Mart (Xinhua) -- Çin ve Kuzey İrlanda'dan yetkililer, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi zorluklar devam ederken yeni enerji inovasyonu konusunda işbirliğini artırma isteklerini dile getirdiler.

BELFAST, 29 Mart (Xinhua) -- Çin ve Kuzey İrlanda'dan yetkililer, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi zorluklar devam ederken yeni enerji inovasyonu konusunda işbirliğini artırma isteklerini dile getirdiler.

Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang Salı günü Çin-İngiltere/ Kuzey İrlanda Yeni Enerji İnovasyonu Forumu'nda yaptığı konuşmada, yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün, ülkelere ekonomik yapılarını modernize ederken yol gösterici olduğunu söyledi.

Zheng, Belfast Kraliçe Üniversitesi'nde Salı ve Çarşamba günü düzenlenen forumun Çin ve Kuzey İrlanda arasındaki işbirliği açısından özellikle önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Kuzey İrlanda Meclis Başkanı Alex Maskey de forumda yaptığı konuşmada küreselleşen dünyada büyük zorlukların üstesinden gelebilmek için uluslararası işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

İşletmeler, akademi ve diğer kurumlar arasındaki küresel ortaklıkların, mevcut sorunlara çözüm bulmanın ve yeni fırsatlar yaratmanın arkasındaki itici güç olduğunu da belirten Maskey, "Deneyimleri paylaşma ve karşılıklı bir şeyler öğrenme potansiyeli her zaman var" ifadelerini kullandı.

Belfast Şehir Konseyi'nin Belediye Başkanı Christina Black, ileriye dönük Çin ile mevcut bağları güçlendirmeye devam etmenin yanı sıra, yatırım ve ekonomik kalkınma gibi yeni işbirliği alanları için yollar oluşturmaya odaklanıldığını belirtti.