Çin ve Kazakistan İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Kazakistan İlişkileri Güçleniyor
Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile görüştü. İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve Kuşak ve Yol projesinin geliştirilmesi konularında mutabık kaldılar.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günkü görüşmede iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşı uyarınca hareket etmek, karşılıklı stratejik güveni pekiştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve Çin-Kazakistan ilişkilerini sürekli olarak yeni zirvelere taşımak üzere Kazakistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Kazakistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya Mekanizması çerçevesinde oynadığı olumlu rolü takdir ettiklerini belirten Wang, bu platformları sürekli olarak optimize edip güçlendirmek ve bölgesel barış ve kalkınmanın teşvik edilmesinde daha büyük bir rol üstlenmek üzere Kazakistan ile çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Köşerbayev ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü ve Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunun başarıyla tamamlanması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kazakistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne verdiği destek için Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Köşerbayev, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve temel çıkarlarını korumada Çin'e destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Köşerbayev, Çin ile her seviyede dostane etkileşimleri sürdürmeye ve tüm alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
