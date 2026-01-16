Çin: Kanada ile Ekonomi ve Ticaret Alanlarında Büyük İşbirliği Potansiyeline Sahibiz

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin ve Kanada'nın ekonomik küreselleşme ve ticaretin serbestleşmesini desteklediğini, ekonomik ve ticari alanlarda geniş ortak çıkarları bulunduğunu ve büyük işbirliği potansiyelini paylaştığını söyledi.

He perşembe günkü olağan basın toplantısında dışa açılım politikasını yüksek standartlı olacak şekilde genişlettiklerini, yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticari kurallara proaktif olarak uyum sağladıklarını ve kurumsal açılımı istikrarlı şekilde ilerlettiklerini belirtti.

Çin'in bu tür işbirliğine açık olan ülke ve bölgelerle aktif müzakerelerde bulunacağını kaydeden He, bu çerçevede ikili ve bölgesel ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalamaya, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını daha da teşvik etmeye ve somut eylemlerle zor kazanılan serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini korumaya istekli olduklarını vurguladı.