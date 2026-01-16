Haberler

Çin: Kanada ile Ekonomi ve Ticaret Alanlarında Büyük İşbirliği Potansiyeline Sahibiz

Çin: Kanada ile Ekonomi ve Ticaret Alanlarında Büyük İşbirliği Potansiyeline Sahibiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Kanada'nın ekonomik küreselleşme ve ticaretin serbestleşmesini desteklediğini, ortak çıkarları bulunduğunu ve işbirliği potansiyelini artıracaklarını açıkladı.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin ve Kanada'nın ekonomik küreselleşme ve ticaretin serbestleşmesini desteklediğini, ekonomik ve ticari alanlarda geniş ortak çıkarları bulunduğunu ve büyük işbirliği potansiyelini paylaştığını söyledi.

He perşembe günkü olağan basın toplantısında dışa açılım politikasını yüksek standartlı olacak şekilde genişlettiklerini, yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticari kurallara proaktif olarak uyum sağladıklarını ve kurumsal açılımı istikrarlı şekilde ilerlettiklerini belirtti.

Çin'in bu tür işbirliğine açık olan ülke ve bölgelerle aktif müzakerelerde bulunacağını kaydeden He, bu çerçevede ikili ve bölgesel ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalamaya, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını daha da teşvik etmeye ve somut eylemlerle zor kazanılan serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini korumaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem