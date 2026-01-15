Haberler

Çin: Kanada ile Yeni Büyüme Faktörlerini Teşvik Etmek Üzere Çalışmaya İstekliyiz

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada ile temiz enerji, dijital teknoloji ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını belirtti. Görüşmeler sonrasında birçok işbirliği anlaşması imzalandı.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeni ekonomik büyüme faktörlerini teşvik etmek üzere Kanada ile temiz enerji, dijital teknoloji, modern tarım, havacılık, ileri imalat ve finans gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Li perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Daha fazla Kanadalı şirketin Çin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydeden Li, Kanada'nın da ülkeye yatırım yapan Çinli şirketlere ayrımcı olmayan ve eşit bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Li ve Carney görüşmelerinin ardından ticaret, gümrük, enerji, inşaat, kültür ve kamu güvenliği alanlarını kapsayan çok sayıda işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel


