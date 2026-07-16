Çin: Hollanda ile Nexperia Anlaşmazlığının Çözümüne Destek Konusunda Mutabık Kaldık

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve Hollanda'nın işletmelerin anlaşmazlıklarını istişare yoluyla çözmesine elverişli bir ortam oluşturması ve küresel yarı iletken tedarik ve sanayi zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını koruması gerektiğini söyledi.

He, perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çinli Wingtech şirketine ait, merkezi Hollanda'da bulunan yarı iletken firması Nexperia'ya ilişkin sorunların çözümünde kaydedilen ilerlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile Hollanda'nın açık ve pragmatik kapsamlı işbirliği ortaklığı kurmasının üzerinden on yılı aşkın bir süre geçtiğini belirten He, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini söyledi.

He, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma'nın 7 Temmuz'da Çin'i ziyaret ettiğini ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile birlikte Çin-Hollanda Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin 18. toplantısına eş başkanlık ettiğini hatırlattı. He, iki bakanın Çin-Hollanda ve Çin-Avrupa Birliği ekonomik ve ticari ilişkileri konusunda samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

He, iki tarafın, işletmelerin anlaşmazlıklarını istişare yoluyla çözebilmesi için hükümetlerin elverişli bir ortam oluşturması ve küresel yarı iletken tedarik ve sanayi zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını koruması gerektiği konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Kaynak: Xinhua