Çin ve Hollanda Arasında İşbirliği ve İletişim Artışı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günkü görüşme sırasında Hollanda ile iletişimi artırmaya, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye ve böylelikle Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişimine, dünya ekonomisinin toparlanmasına ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına yeni katkılarda bulunmaya istekli olduklarını söyledi.

Dışa açılım politikasında bir dizi yeni tedbir aldıklarını ve Hollanda'nın bu fırsatları değerlendirmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade eden Wang, Hollanda'dan da Çinli işletmeler için adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Veldkamp ise tek Çin ilkesine bağlı olduklarını vurgulayarak, üst düzey etkileşimleri geliştirmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve çok taraflılığı korumak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Avrupa ve Çin arasındaki ilişkilerin hayati önem taşıdığını kaydeden Veldkamp, AB-Çin ilişkilerini geliştirmek için aktif çaba sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

Kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunan taraflar, altı noktada mutabakata vardı.

İki taraf da ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, tarım ve su koruma gibi alanlarda yakın etkileşimi sürdürme ve tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda uzlaştı.

Ayrıca yarı iletken teknoloji gibi çok sayıda alanda işbirliğiyle ilgili yakın iletişimin mevcut kanallar vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Çok taraflılığa yönelik desteklerini de teyit eden taraflar, serbest ticarete ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemine bağlı kalacaklarını vurguladı. İki taraf ayrıca iklim uyumu ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

İki taraf, küresel ölçekte önemli adımlar atılmasını gerektiren başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere herkes için eşit hakların hayata geçirilmesi hedefini ortaklaşa destekleme taahhüdünü de yineledi.