Çin ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Stratejik İlişkileri Geliştirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında stratejik güveni güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme konularında istekli olduklarını belirtti. Botchorishvili ise ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede Gürcistan ile ilişkilerini her zaman stratejik bir perspektif ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alıp geliştirdiklerini ifade etti. Wang, Gürcistan'la stratejik karşılıklı güveni güçlendirmeye, köklü dostane ilişkileri sürdürmeye ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirerek ilişkileri bir üst düzeyde taşımaya hazır olduklarını belirtti.

Daha fazla alanda derinlemesine bir dışa açılım gerçekleştireceklerini kaydeden Wang, Gürcistan'la stratejik uyumu güçlendirerek işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmaya istekli olduklarını vurguladı. Wang ayrıca ekonomi, ticaret, bağlantı imkanları ve halklar ve kültürler arası etkileşim gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye ve ortaklaşa Kuşak ve Yol inşasında yüksek kaliteli işbirliğini teşvik ederek ilişkileri daha derin ve somut bir seviyeye taşımaya hazır olduklarını söyledi.

Gürcistan'la birlikte Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni uygulamaya koymaya ve Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarını ve uluslararası toplumun ortak menfaatlerini daha iyi korumaya hazır olduklarını kaydeden Wang, Gürcistan'ın Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'ne katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Botchorishvili ise Çin ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Gürcistan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına aktif katılımını sürdüreceğini ve Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştireceğini belirten Botchorishvili, iki ülke arasındaki ikili serbest ticaret anlaşmasının güncellenmiş versiyonunun daha hızlı hayata geçirilmesini ve daha fazla Gürcü ürününün Çin pazarına girmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Botchorishvili, tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve dünya barışı ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
