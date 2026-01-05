Çin Başbakan Yardımcısı ve Güney Kore Devlet Başkanı, Çin-Güney Kore İş Forumu'nda Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ve Güney Kore'nin ekonomik ilişkilerini güçlendirmeleri ve kazan-kazan işbirliği için yeni perspektifler oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Güney Kore İş Forumu'na katıldı.

He forumda yaptığı konuşmada Çin ve Güney Kore'nin iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın stratejik rehberliğinde ekonomik ve ticari işbirliğinin iyileştirilip geliştirilmesini aktif olarak teşvik etmesi ve kazan-kazan işbirliğine yönelik yeni ufuklar açmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Üst düzey dışa açılımı kararlılıkla genişleteceklerini kaydeden He, Güney Kore de dahil olmak üzere tüm ülkelerden işletmelerin Çin'de yatırım ve iş yapmasını ve Çin'in kalkınma fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Lee ise son yıllarda Güney Kore ile Çin arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin derinleştiğine dikkat çekerek, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye ve her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamaya istekli olduklarını belirtti.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma her iki ülkenin hükümetleri ve iş çevrelerinden yaklaşık 400 temsilci katıldı.