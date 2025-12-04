Şi'den Fransa'ya "bağımsız ve stratejik vizyon sergileme" çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'de Başkan Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde izlediği siyasetin başta Ukrayna krizi olmak üzere Avrupalı müttefiklerini karar verici konumdan uzaklaştırdığı bir dönemde, Fransa'ya temel çıkarlarda birbirlerini destekleyerek bağımsız ve stratejik vizyon sergileme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Şi, görüşmede, Çin ve Fransa'nın bağımsız, vizyoner ve sorumlu büyük ülkeler olarak çok kutuplu dünyayı güçlendiren yapıcı rol oynaması gerektiğinin belirterek, "Dış ortam nasıl değişirse değişsin iki taraf, temel çıkarlarda ve kaygılarda birbirini destekleyerek bağımsız ve stratejik vizyon sergilemeli." ifadesini kullandı.

Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucuları ve Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak gerçek çok taraflılığı savunması gerektiğine işaret eden Şi, merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sistemi ve hukuka dayalı düzeni koruması gerektiğini vurguladı.

Şi, iki ülkenin pratik işbirliğini genişletmesini, havacılık, uzay, nükleer enerji gibi geleneksel işbirliği alanlarının yanı sıra yeşil ekonomi, dijital ekonomi, biyotıp ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Çin lideri, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin dengeli gelişimi için tarafların birbirlerinin şirketleri için adil, şeffaf, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir bir iş ortamını sağlamasının gereğinin altını çizdi.

"Umarız Çin Ukrayna'da ateşkes sağlama çabalarımıza destek verir"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Çin ve Fransa'nın son dönemde belirli sorunlardaki pozisyonlarının yakınsama eğilimde olduğunu, taraflar arasında farklılıklara rağmen bunların çözümü için olumlu bir ruhun mevcut olduğunu dile getirdi.

Avrupa güvenliği için hayati olarak tanımladığı Ukrayna sorununu görüşmede enine boyuna ele aldıklarını kaydeden Macron, "Umarız Çin, Ukrayna'da en azından kritik altyapıya yönelik saldırıların durdurulması biçiminde ateşkes sağlamaya yönelik çabalarımıza destek verir." şeklinde konuştu.

Macron, uluslararası hukuka saygılı adil ve kalıcı bir barış için ülkelerin birlikte çalışmasının kritik olduğunu vurguladı.

Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında yüksek eğitimden nükleer enerjiye pandaların muhafazasından havacılığa ve yeşil ekonomiye dek 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

3 günlük ziyaret için dün Çin'e gelen Fransız lider, bugün Şi'nin yanı sıra Çin Başbakan Li Çiang ve Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile de görüştü.

Pekin'deki temaslarının ardından bu akşam Çin'in güneybatı eyaleti Sıçuan'ın merkezi Çıngdu şehrine giden Macron, burada bir kez daha Şi ile görüşecek.

Ukrayna krizi ve ekonomik anlaşmazlıklar

Macron'un ziyaretinin, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna barış planına Avrupa'dan itirazların yükseldiği ve Avrupa ülkelerinin kendilerini dışlayan plana nasıl bir yanıt verilmesini gerektiğini tartıştığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Öte yandan ziyaret, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik kaynaklı gerilimlerin arttığı bir döneme denk geliyor.

Pekin yönetiminin kritik minerallerin arzını kontrol etmeye yönelik hamlelerinden rahatsız olan AB ülkeleri, ayrıca Çin'deki farklı sektörlerde ortaya çıkan kapasite fazlası üretimin Avrupa sanayisinin altını oyduğunu düşünüyor. Fransa, Avrupa'da Çin'e karşı ticarette daha korumacı politikalar izlenmesini savunan ülkelerin başında geliyor.

Öte yandan gerek Fransa hükümeti gerekse de AB, Çin'in Ukrayna'daki savaş karşısında Rusya'ya örtülü destek çıkan pozisyonunun Moskova'yı izole etmeye yönelik girişimlere zarar verdiğini ve Pekin'in savaşı sonlandırmak için bu ülke üzerindeki etkisini daha fazla kullanması gerektiğini düşünüyor.