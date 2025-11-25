Haberler

Çin ve Fransa Ekonomik İşbirliğini Derinleştiriyor

Güncelleme:
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, video bağlantısıyla yaptıkları görüşmede iki ülke arasında son dönemde yürütülen ekonomik ve mali işbirliği konusunda ve ortak ilgi alanlarına giren konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu Çin baş temsilcisi olan He, pazartesi günü gerçekleşen görüntülü görüşmede, ekonomi ve maliye alanlarında etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, Çin-Fransa ekonomik ve ticari işbirliğinde sürekli yeni başarılar elde edilmesini teşvik etmek ve dünya ekonomisine istikrar ve pozitif enerji katmak üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Diyaloğun Fransa baş temsilcisi Lescure ise ekonomi ve maliye alanlarında Çin ile ekonomi, ticaret ve yatırıma yönelik tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde daha fazla ilerleme kaydetmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
