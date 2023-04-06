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Çin ve Fransa Dışişleri Bakanları Beijing'de Görüştü

Çin ve Fransa Dışişleri Bakanları Beijing'de Görüştü

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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretine eşlik eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretine eşlik eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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