Çin ve Fransa Dışişleri Bakanları Beijing'de Görüştü
Güncel Haberler
BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretine eşlik eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretine eşlik eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel