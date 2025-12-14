Çin Dışişleri Bakanı Wang, Bae Devlet Başkanı'nın Çin Özel Temsilcisi ile Görüştü

ABU DABİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile üst düzey ilişkileri sürdürmeye, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye, iki ülke liderinin üzerinde uzlaştığı mutabakatı hayata geçirmeye ve tüm alanlarda işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını söyledi. Wang, böylece ikili kapsamlı stratejik ortaklığı daha yüksek seviyelere taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Wang, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı'nın Çin Özel Temsilcisi Haldun Halife El Mübarek ile bir araya geldi. Wang görüşmede, Çin'in BAE'nin güvenilir ve itimat edilebilir uzun vadeli stratejik ortağı olduğunu belirterek, iki ülke liderinin dostluğu ve karşılıklı güveninin ikili ilişkilerin gelişimi için en önemli siyasi güvence olduğunu vurguladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang, Çin'in BAE ile gelişen ilişkilerinin, büyüklüklerine bakılmaksızın tüm ülkeler arasında eşitlik ilkesine dayanan uzun soluklu diplomatik ilke ile gelişmekte olan ülkelere verdiği tutarlı desteği yansıttığını söyledi.

Wang, Çin'in büyüyüp güçlenmesinin, dünya barışı için daha fazla ülkenin bir araya gelmesini, Küresel Güney'in gücünü artırmasını ve küresel istikrarın güçlenmesini temsil ettiğini ifade etti.

El Mübarek ise Çin'in BAE'nin önemli stratejik ortağı olduğunu ve iki ülke liderlerinin derin dostluğunun ikili ilişkiler için değerli bir kazanım olduğunu belirterek, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin BAE'nin dış politikasının en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

Temsilci, BAE'nin Çin'in gelecekteki gelişimine tam güven duyduğunu ve Çin ile ilişkilerini her zaman uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiğini söyledi.

Çin ile üst düzey ilişkilerini daha da güçlendirmeye, Çin'in yönetişim deneyimlerinden yararlanmaya, ayrıca ekonomi ve ticaret, yatırım, enerji, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyleyen temsilci, böylece karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.