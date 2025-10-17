Çin ve ABD İlişkileri Üzerine Önemli Görüşme

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Blackstone Group Başkan ve CEO'su Stephen Schwarzman ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang Yi, perşembe günkü görüşmede Schwarzman'ın uzun süredir Çin ile ABD arasındaki halklar arası etkileşimi güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için sergilediği çabaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Çin-ABD ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna dikkat çeken Wang, barış içinde bir arada yaşamanınsa uyulması gereken en önemli husus olduğunu belirtti.

Eşitlik, saygı ve karşılıklı çıkar arayışının, iki ülkenin arasındaki etkileşimin doğru yolu olduğuna işaret eden Wang, sanayi ve tedarik zincirlerinin koparılması veya kesilmesinin gerçekçi ve rasyonel seçenekler olmadığını, cepheleşme veya düşmanlığınsa sadece karşılıklı kayıplara yol açacağını ifade etti.

Wang, iki tarafın etkili diyalog yürütmesi, farklılıklarını uygun şekilde ele alması ve ikili ilişkilerini istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir şekilde ilerletmesi gerektiğini vurguladı.

Schwarzman ise ABD-Çin ilişkilerinin dünya üzerindeki büyük etkisine işaret ederek, iki tarafın iletişimi güçlendirmesi, yanlış anlamaları ortadan kaldırması ve her iki ülkenin kalkınma ve refahını teşvik etmesi temennisinde bulundu. Schwarzman, bu amaç doğrultusunda çaba göstermeye istekli olduğunu da ifade etti.