Çin ve ABD İlişkileri İçin Yeni Bir Sayfa Arayışı

NEW YORK, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin ve ABD'nin farklılıklarını aşarak dostane etkileşim ve işbirliğinde yeni bir sayfa açabileceğini söyledi.

Xie, 2025 Kuliang Forumu'nda video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da yabancı göçmenlerin yaşadığı tatil beldesi Kuliang'ın hikayesinin, "Çin-ABD ilişkilerine yönelik umudun halkta, bu ilişkilerin temelinin toplumda, geleceğinin gençlerde ve canlılığının ise alt ulusal düzeylerdeki etkileşimde yattığını" gösteren canlı bir örnek olduğunu ifade etti.

Xie, bir zamanlar Fuzhou'da yaşamış olan ABD'li ailelerin torunlarından oluşan "Kuliang Dostları" grubunun son yıllarda atalarının hikayelerini yeniden keşfetmek için yolculuklara çıktığını belirtti.

Xie, Kuliang'ın asırlık hikayesinin, Kuliang'la Olan Bağlar: 2025 Çin-ABD Gençlik Korosu Festivali ve Kuliang Forumu gibi etkinliklerin düzenlenmesiyle yeniden canlılık kazandığını söyledi.

Xie, "Zamanı ve mekanı aşan bağlar, bugün bile bize ilham vermeye devam ediyor ve bize şunu hatırlatıyor: Tarih, kültür, sosyal sistem ve gelişme yoluna ilişkin tüm farklılıklarımıza rağmen, dostluk konusunda ortak bir arayış içindeyiz" dedi.

Çin ve ABD'nin dünyada barış, istikrar ve refah için özel ve önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Xie, iki tarafı çatışma ve cepheleşmeden uzak durma şeklindeki kırmızı çizgiye bağlı kalmaya çağırdı.

Xie, "Bundan yola çıkarak büyük ülkeler olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmeli, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmeli, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni kararlılıkla savunmalı, gerçek çok taraflılığı desteklemeli ve uluslararası ve bölgesel sorunlar ve terörle mücadele gibi zorlukları çözmek için el ele vermeliyiz" dedi.

Önümüzdeki yıl Çin'in APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'ne, ve ABD'ninse G20 zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Xie, "Birbirimizi desteklemeli, küresel yönetişim konusunda diyaloğu teşvik etmeli ve iki ülke ile tüm dünyanın iyiliği için daha büyük ve somut işler başarmak üzere çaba göstermeliyiz" diye konuştu.