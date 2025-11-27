Haberler

Çin ve ABD İlişkileri İçin Yeni Bir Sayfa Arayışı

Çin ve ABD İlişkileri İçin Yeni Bir Sayfa Arayışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, iki ülkenin farklılıklarını aşarak dostane etkileşim ve işbirliği içinde yeni bir sayfa açabileceklerini belirtti. Kuliang Forumu'nda yaptığı konuşmada, tarih ve kültürün önemine vurgu yaptı ve barış, istikrar için işbirliği çağrısında bulundu.

NEW YORK, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin ve ABD'nin farklılıklarını aşarak dostane etkileşim ve işbirliğinde yeni bir sayfa açabileceğini söyledi.

Xie, 2025 Kuliang Forumu'nda video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da yabancı göçmenlerin yaşadığı tatil beldesi Kuliang'ın hikayesinin, "Çin-ABD ilişkilerine yönelik umudun halkta, bu ilişkilerin temelinin toplumda, geleceğinin gençlerde ve canlılığının ise alt ulusal düzeylerdeki etkileşimde yattığını" gösteren canlı bir örnek olduğunu ifade etti.

Xie, bir zamanlar Fuzhou'da yaşamış olan ABD'li ailelerin torunlarından oluşan "Kuliang Dostları" grubunun son yıllarda atalarının hikayelerini yeniden keşfetmek için yolculuklara çıktığını belirtti.

Xie, Kuliang'ın asırlık hikayesinin, Kuliang'la Olan Bağlar: 2025 Çin-ABD Gençlik Korosu Festivali ve Kuliang Forumu gibi etkinliklerin düzenlenmesiyle yeniden canlılık kazandığını söyledi.

Xie, "Zamanı ve mekanı aşan bağlar, bugün bile bize ilham vermeye devam ediyor ve bize şunu hatırlatıyor: Tarih, kültür, sosyal sistem ve gelişme yoluna ilişkin tüm farklılıklarımıza rağmen, dostluk konusunda ortak bir arayış içindeyiz" dedi.

Çin ve ABD'nin dünyada barış, istikrar ve refah için özel ve önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Xie, iki tarafı çatışma ve cepheleşmeden uzak durma şeklindeki kırmızı çizgiye bağlı kalmaya çağırdı.

Xie, "Bundan yola çıkarak büyük ülkeler olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmeli, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmeli, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni kararlılıkla savunmalı, gerçek çok taraflılığı desteklemeli ve uluslararası ve bölgesel sorunlar ve terörle mücadele gibi zorlukları çözmek için el ele vermeliyiz" dedi.

Önümüzdeki yıl Çin'in APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'ne, ve ABD'ninse G20 zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Xie, "Birbirimizi desteklemeli, küresel yönetişim konusunda diyaloğu teşvik etmeli ve iki ülke ile tüm dünyanın iyiliği için daha büyük ve somut işler başarmak üzere çaba göstermeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Putin, Kırgızistan'da kopuz çalmayı denedi

Şaşkınlıkla izlediler! Putin'den bu performansı kimse beklemiyordu
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Papa Leo'nun Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her birinin anlamı ayrı dikkat çekici

Papa'nın Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her biri dikkat çekici
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.