Çin ve ABD Ekonomik Müzakereleri İçin Stockholm'de Bir Araya Geldi

STOCKHOLM, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda) ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik ve ticari müzakerelerin yeni turu kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)