Çin ve ABD Ekonomik Müzakereleri İçin Stockholm'de Bir Araya Geldi

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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik ve ticari müzakerelerin yeni turu için İsveç'in Stockholm kentinde bir araya geldi.

STOCKHOLM, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda) ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik ve ticari müzakerelerin yeni turu kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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