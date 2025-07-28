Çin ve ABD Ekonomik Müzakereleri İçin Stockholm'de Bir Araya Geldi
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik ve ticari müzakerelerin yeni turu için İsveç'in Stockholm kentinde bir araya geldi.
STOCKHOLM, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda) ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik ve ticari müzakerelerin yeni turu kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi, 28 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel