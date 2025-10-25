Haberler

Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerini Görüşmek Üzere Malezya'da Buluştu

Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerini Görüşmek Üzere Malezya'da Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve ABD heyetleri, Kuala Lumpur'da bir araya gelerek ekonomi ve ticaret konularını görüştü. Toplantıya Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık etti.

KUALA LUMPUR, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını görüşmek üzere cumartesi sabahı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada iki ülkenin liderlerinin bu yıl gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakat doğrultusunda tarafların, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki önemli konuları ele alacağını bildirmişti.

Çin heyetine, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok

158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'in yeni yıldızı en az 2 ay yok
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.