Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerini Görüşmek Üzere Malezya'da Buluştu

KUALA LUMPUR, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını görüşmek üzere cumartesi sabahı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada iki ülkenin liderlerinin bu yıl gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakat doğrultusunda tarafların, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki önemli konuları ele alacağını bildirmişti.

Çin heyetine, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık ediyor.