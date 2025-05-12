Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerinde Önemli Gelişmeler

Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerinde Önemli Gelişmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenevre'de düzenlenen üst düzey toplantının ardından, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin derinlemesine görüşüldüğü açıklandı. İki ülke arasında önemli anlaşmalara varıldığı ve yeni bir istişare mekanizması kurulacağı belirtildi.

CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkiler üst düzey toplantısının ardından Çin heyeti basın toplantısı düzenledi, 11 Mayıs 2025.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng (ortada) pazar günü Cenevre'de yaptığı açıklamada ABD ile yapılan görüşmenin derinlemesine, samimi ve yapıcı geçtiğini belirtti. İki tarafın bir dizi önemli anlaşmaya vardığını belirten He, Çin ve ABD'nin bir ekonomik ve ticari istişare mekanizması kurma konusunda da anlaşma sağladığını sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.