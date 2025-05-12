Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerinde Önemli Gelişmeler

CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkiler üst düzey toplantısının ardından Çin heyeti basın toplantısı düzenledi, 11 Mayıs 2025.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng (ortada) pazar günü Cenevre'de yaptığı açıklamada ABD ile yapılan görüşmenin derinlemesine, samimi ve yapıcı geçtiğini belirtti. İki tarafın bir dizi önemli anlaşmaya vardığını belirten He, Çin ve ABD'nin bir ekonomik ve ticari istişare mekanizması kurma konusunda da anlaşma sağladığını sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)