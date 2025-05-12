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Çin ve ABD Ekonomi ve Ticaret Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama

Çin ve ABD Ekonomi ve Ticaret Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Cenevre'de gerçekleştirilen Çin-ABD Ekonomi ve Ticaret Toplantısı'nın ardından yayımlanan ortak açıklamanın, iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Cenevre'de gerçekleştirilen Çin-ABD Ekonomi ve Ticaret Toplantısı sonrası yayımlanan ortak açıklamanın, iki ülke arasındaki sorunların eşit şartlarda diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada ortak açıklamanın, sorunların çözümü ve işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik zemin hazırladığını belirtti.

Sözcü, ikili gümrük vergisi seviyelerini önemli düzeyde azaltarak büyük ilerleme kaydedilmesini sağlayan üst düzey toplantının, iki ülkedeki imalatçı ve tüketicilerin beklentilerini karşıladığını ve iki ülke ve genel küresel toplumun çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin Çin ile çalışmayı sürdürmesi, aynı yönde ilerlemesi ve tek taraflı gümrük vergileri uygulama yönündeki hatalı uygulamasını tamamen düzeltmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Sözcü ayrıca, dünya ekonomisine daha fazla netlik ve istikrar kazandırmak üzere iki ülkenin, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirmesini ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini korumasını da temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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