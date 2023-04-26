Çin Uyduları Düşük Karbonlu Gelecek İnşasına Yardım Ediyor

ANONS (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri: "Çevre kirliliği ve küresel ısınma, tüm insanlığın karşılaştığı ortak sorunlar.

ANONS (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Çevre kirliliği ve küresel ısınma, tüm insanlığın karşılaştığı ortak sorunlar. Bilim adamlarının çabalarıyla, artık uzayda Dünya'daki çevrenin koruyucuları var.

Şu anda Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deyiz. Buradaki bilim adamları tarafından geliştirilen son teknolojik aletler uzaya gönderildi ve bu uydular soluduğumuz temiz havayı ve insan toplumunun sürdürülebilir gelişimini korumak için bir çift 'göz' işlevi görüyor."

SES 1 (Çince): ZHAO XİN, Araştırmacı Yardımcısı, Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri:

"Geliştirdiğimiz uydu yüküne, Dünya atmosferinde nadir bulunan nitrojen oksitler, sülfürler, ozon, metan gibi gazları izlemek için kullanılabilen Çevresel İzleme Aracı adı veriliyor. Araç, çevre kalitesini denetlemeye ve atmosferik bileşimi ve iklim değişikliğini izlemeye yardımcı olacak."

Karbon emisyonunun azaltılması, karbon emisyonları ve karbon yutakları hakkında kapsamlı ve doğru verilere ulaşılmasını gerektiriyor. Buradaki araştırmacılar tarafından geliştirilen Sera Gazı İzleme Aracı şu anda yörüngede ve niceliksel olarak sera gazlarını izliyor.

Yer izleme istasyonlarıyla birlikte çalışan bu cihaz, sera gazı emisyonlarını doğru ve kapsamlı bir şekilde izleyebiliyor.

SES 2 (Çince): WANG WEİ, Araştırmacı, Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri:

"Toplam Karbon Sütunu Gözlem Ağı'nın (TCCON) Hefei tesisinde yaptığımız çalışmalarda son sekiz yılda sera gazı sütun konsantrasyonu hakkında veri topladık. Araştırma verileri, ülkemizin karbon tepe noktası ve karbon nötr olma hedeflerini destekleyebilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.(XHTV)