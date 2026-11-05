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Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da 4.142 yabancı firmanın katılımıyla açıldı

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Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da 4.142 yabancı firmanın katılımıyla açıldı
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Dünyanın ithalat temalı en büyük ticaret fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı, perşembe günü Shanghai'da ziyaretçilere kapılarını açtı. 440 bin metrekareyi aşan alanda 4.142 yabancı firma katılıyor; bunların arasında 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi de var.

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalat temalı en büyük ticaret fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

440 bin metrekareyi aşan sergi alanına sahip fuara, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektörün önde gelen firmaları da dahil olmak üzere toplam 4.142 yabancı firma katılıyor.

Kaynak: Xinhua
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