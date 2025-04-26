Çin, Trump'ın tarife müzakereleri iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasın Pekin yönetimi tarafından bir kez daha yalanladı.

Donald Trump'ın Çin ve ABD arasında tarife müzakereleri iddiası tartışılmaya devam ederken; Çin cephesinden yeni bir açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının "tamamen yanıltıcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.