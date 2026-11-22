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Pekin yönetimi, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) Çinli telekomünikasyon operatörlerinin ülkedeki telefon numaralarına doğrudan erişimini yasaklayan düzenlemesine tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, komisyonun bu kararıyla düzenleme yetkisini kötüye kullandığı, ulusal güvenlik riskini olgusal bir temele dayanmadan genelleştirdiği ve Çinli telekomünikasyon operatörlerini art niyetle baskılayarak adil rekabet ve ayrımcı olmama ilkelerini ihlal ettiği savunuldu.

FCC'nin son dönemde telekomünikasyon, haberleşme, elektronik test ve sertifikasyon alanlarında Çin ile ABD'nin ayrışmasına ve ilişkilerini koparmasına yönelik çaba içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, bu eylemlerin iki ülke liderlerinin vardığı mutabakata aykırı olduğu ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını zedelediği, Çin'in buna karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ABD tarafına bu yanlışı en kısa zamanda düzeltmesi ve sorunları istişare ile çözme yoluna dönmesi çağrısı yapıldı, Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alacağı kaydedildi.

ABD Federal İletişim Komisyonu 19 Kasım'da aldığı kararda, ABD'nin ulusal güvenliğine veya ABD vatandaşlarının emniyetine kabul edilemez risk oluşturan iletişim donanımları ve hizmetlerini içeren "Kapsama Listesi"ndeki Çinli telekomünikasyon operatörleri China Mobile, China Unicom ve China Telecom'un ABD'deki telefon numaralarına doğrudan erişimini yasaklamıştı.

Kararın alındığı oylama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşmeden saatler sonra yapılmıştı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD tarafını ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı esnetmekle, devlet gücünü kötüye kullanarak Çinli şirketleri hedef almakla suçlamıştı.

Kaynak: AA