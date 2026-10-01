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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye yönelik dış ticaret soruşturmasını 27 Aralık'a uzattı

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yeşil ürün ticaretini engelleyen ve tedarik zincirlerine zarar veren uygulamalarına yönelik dış ticaret soruşturmalarının süresini 27 Aralık'a uzattı. Soruşturmalar 27 Mart'ta başlatılmıştı; süre, karmaşıklık nedeniyle uzatıldı.

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin küresel üretim ve tedarik zincirlerine zarar veren ve yeşil ürünlerin ticaretini engelleyen eylem ve önlemlerine yönelik dış ticaret engeli soruşturmalarının süresini, soruşturmaların karmaşıklığı nedeniyle uzattı.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, 27 Mart'ta başlatılan soruşturmaların dış ticaret engelleri soruşturmalarına ilişkin kurallar uyarınca 27 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Bakanlık mart ayında yaptığı açıklamada, soruşturmaların ABD'nin Çinli işletmelerin ticari çıkarlarına ciddi zarar verebilecek uygulama ve önlemlerini kapsadığını ifade etmişti. Açıklamada, söz konusu uygulama ve önlemlerden bazılarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarının yanı sıra Çin ve ABD'nin ortaklaşa imzaladığı veya taraf olduğu diğer ekonomik ve ticari antlaşma ve anlaşmaları ihlal edebileceği de belirtilmişti.

Bakanlığın elde ettiği ön bulgu ve bilgilere göre, söz konusu uygulama ve önlemler arasında Çin'e yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının kısıtlanması veya yasaklanması, kilit sektörlerdeki ikili yatırımların sınırlandırılması, yeşil ürünlerin ABD'ye ihracatının kısıtlanması, yeni enerji projelerinin hayata geçirilmesinin geciktirilmesi ve yeşil ürünlerle ilgili teknolojik işbirliğinin sınırlandırılması gibi uygulamalar yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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